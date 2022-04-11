Львівщина прийняла найбільшу кількість переселенців зі зони бойових дій

Впродовж кількох місяців на Львівщині створять умови для тривалого проживання 1500 переселенцям. Для цього з обласного бюджету виділять 47 млн грн на ремонт 13 об’єктів. Під житло перепрофілюють гуртожитки, інтернати, санаторії, готелі та інші державні чи комунальні заклади соціальної сфери.

«На сьогодні у Львівській області є 156 таких об’єктів, які потребують мінімальних капіталовкладень, щоб стати придатними для довготривалого проживання. Щоб привести їх до належного стану, потрібно понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Після пристосування перших 13 гуртожитків у найближчі місяці вдасться розмістити 1591 переселенця. Кошти виділять в межах затвердженої обласної Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів у Львівській області:

гуртожиток №2 Перемишлянського професійного ліцею – 50 місць,

гуртожиток в Стебнику – 150 місць,

гуртожиток Бориславського професійного ліцею – 75 місць,

гуртожиток Новороздільського політехнічного фахового коледжу – 200 місць,

гуртожиток ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей» – 240 місць,

гуртожиток вищого професійного училища №8 м. Стрия – 175 місць,

гуртожиток Вищого професійного училища №35 Стрия – 198 місць,

гуртожиток ДПТНЗ «Миколаївський професійний ліцей» – 55 місць,

гуртожиток №1 Жидачівського професійного ліцею – 120 місць,

гуртожиток ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» – 92 місць,

гуртожиток Угнівського аграрно-будівельного ліцею в м. Белз – 66 місць,

гуртожиток Новояворівського вищого професійного училища в м. Новояворівськ – 80 місць,

гуртожиток художнього професійно-технічного училища в смт Івано-Франкове – 90 місць.

Також громади області сформували єдину базу із 92 ділянок земельних ділянок площею понад 582 гектари, на яких можна почати будівництво житлових будинків. У пріоритеті – ділянки з необхідними комунікаціями та містобудівною документацією, неподалік від соціальної інфраструктури.

Влада області консультується із забудовниками щодо викупу готового житла за зниженими цінами.

«Деякі будівельні компанії готові продати житло для проживання переселенців за ціною, яка відповідає собівартості зведення. Йдеться про квартири та будинки, які збудовані та готові для проживання, або перебувають на завершальній стадії будівництва», – зазначили у Львівській обласній раді.

Нагадаємо, за офіційною статистикою, від початку війни Львівщина прийняла 293 тисячі вимушених переселенців з інших областей. У Львові почали будувати перше контейнерне містечко на 70 будинків для переселенців, у яких розселять насамперед поселять студентів.