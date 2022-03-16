Львів вже майже вичерпав усі можливі місця для поселення людей

Від початку російського вторгнення в Україну та початку бойових дій Львівщина прийняла 194 тисячі внутрішньо переміщених осіб. 80% з них поїхали далі, за кордон. Зараз в області проживає 158 тисяч українців з інших регіонів, не враховуючи тих, що зупинилися у приватному секторі та не ставали на облік. Львівщина має гостру потребу у розгортанні додаткових місць.

На сьогодні резерв підготовлених ліжкомісць дозволяє прийняти ще майже 17 тисяч осіб, повідомили у департаменті економічної політики ЛОДА. Однак деякі міста та районі вже повністю вичерпали вільні місця для прийому біженців.

«Найбільше вільних місць зараз у Яворівському, Золочівському та Львівському районах (4, 3 та 3 тисячі відповідно). При цьому Львів, Дрогобич, Стрий і Червоноград вже майже вичерпали свій ресурс (не більше 10% місць вакантні)», – повідомив заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера.

Обласна адміністрація звертається до керівників підприємств, установ та організацій допомогти облаштувати додаткові місця для людей, яким вдалося вирватися із зони бойових дій завдяки організації гуманітарних коридорів.

Інвентаризаційна група при ЛОВА оглянула 160 об’єктів в області, які можуть бути використані для поселення людей. Приміщення можна привести до готовності упродовж тижня чи місяця і заселити там біженців.

Центр, який займається розселенням переселенців, працює на «Львів-Арені». Там людям, що прибувають із залізничного вокзалу, приїжджають автобусами та приватним транспортом, дають скерування на поселення.