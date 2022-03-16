700 чоловіків-переселенців, що прибули до Львова, уже пішли на фронт

Центр координації військовозобов’язаних вимушено переміщених українців, який створила мерія спільно з обласною військовою адміністрацією, щодня реєструє чоловіків призовного віку в електронній базі. Із майже 2000 зареєстрованих, 700 українців уже пішли на фронт захищати нашу країну. Загалом же в Центр координації звернулося майже 5000 військовозобов'язаних переселенців, повідомила у середу, 16 березня, прес-служба ЛМР.

«На вул. Ветеранів, 11, згідно з наказом голови обласної військової адміністрації, ми створили Центр координації військовозобов’язаних вимушено переміщених осіб. Ми, як місто, технічно забезпечили цей центр, і там працює 8 наших адміністраторів. Створили електронну базу і реєструємо військовозобов’язаних, які приходять туди», – повідомила директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Центр координації функціонує більше двох тижнів. Його створили, аби допомогти військкоматам, адже щодня туди приходять люди, які бажають стати на військовий облік.

«До центру приходять всі чоловіки, віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними. Вони заповнюють заяву, щоб стати на тимчасовий військовий облік. Одразу тих, хто хоче служити, позачергово скеровуємо у військкомати. Ті, хто мають медичні покази і не можуть бути призвані до служби, подають документи на комісію, яка підтверджує їхній статус. А з іншими людьми, які не хочуть служити, ведуться роз’яснювальні роботи і бесіди про те, які є наслідки та відповідальність за ухиляння від служби», – додала Валентина Бартошик.

До слова, Львів уже прихистив понад 200 тисяч вимушено переміщених українців, які змушені були залишити свої домівки через війну.