Ще дуже багато людей, що прибувають на вокзал з зони бойових дій, потребують медико-психологічної підтримкм

На головному залізничному вокзалі Львова медико-психологічну допомогу біженцям надають вже понад 400 фахівців. Утім, запит на медико-психологічну допомогу ще досить великий, тому волонтерів просять зголоситися, повідомив 16 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, команда волонтерів центру медико-психологічної допомоги, яка діє під патронатом Львівської ОВА, постійно розширюється. Зараз там чергують стаціонарні психотерапевти, психіатри, педіатри, терапевти, травматологи, кардіологи, гінекологи та інші спеціалісти. Їхнє завдання – стабілізувати психоемоційний стан людей, які приїхали із зони бойових дій, і надати їм першу домедичну допомогу. Тих, хто потребує медикаментозної терапії, керують у лікарні.

«Пункт медико-психологічної допомоги працює цілодобово. Зараз у нашій базі понад 400 волонтерів. Ми сформували групи, які працюють по 12 годин. В окремих змінах – 70 осіб. Але запит на допомогу все ще великий, тому потрібно більше волонтерів» , – повідомив Максим Козицький.