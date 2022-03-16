Щохвилини країну залишають 55 дітей

З моменту військового вторгнення Росії півтора мільйона українських дітей були вимушені покинути межі України. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), щодня біженцями стають 70 тис. дівчаток і хлопчиків, пише LB.ua.

Ще більша їх кількість пересувається всередині країни, рятуючись від бойових дій.

«З 24 лютого десятки дітей України були вбиті. Багато інших зазнали поранень. І понад 1,5 млн дітей залишили країну. Тільки вдумайтеся – з початку війни щодня біженцями стають у середньому понад 70 тис. дітей. Кожен день. Ще більш шокуюча цифра: щохвилини країну залишають 55 дітей, – наголосив прес-секретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер.

За його словами, існуюча криза є безпрецедентною за швидкістю та масштабом потоків біженців з часу Другої світової війни, і «поки не помітно жодних ознак їх уповільнення».

Зауважимо, що станом на 15 березня з початку війни з Росією в Україні загинули 97 дітей. За даними ООН, кількість біженців з України сягнула понад три мільйони.