Під обстрілами російських окупантів щодня гинуть українські діти

Через збройну агресію російських окупантів в Україні станом на ранок 15 березня вже загинули 97 дітей і більше 100 поранених. Щодня під обстрілами гине щонайменше п’ять дітей, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях», – сказано у повідомленні.

Станом на ранок 15 березня вже загинуло 97 дітей, 14 березня – загиблих було 90, 13 березня – 85.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій - 119, Харківській – 50, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та у м. Києві - 24.

Обстріляно 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

«Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях», – повідомили в у Офісі Генпрокурора.