Кількість українських дітей-біженців, які разом з батьками рятуються від російської військової агресії, перевищила один мільйон. Більшість сімей виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії, повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

«Кількість дітей, які переїжджають, приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні. Діти залишають усе, що знають, у пошуках безпеки. Це розриває серце», – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі і Центральній Азії Афшан Хан.

Раніше в Агентстві ООН у справах біженців (UNHCR) повідомили, що станом на 8 березня з України виїхали 1,7 мільйона людей через вторгнення Росії. Понад 1 млн українців поїхали до Польщі.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з 24 лютого росіяни, обстрілюючи мирне населення, вбили 71 дитину.