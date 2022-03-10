За час війни в Україні вже загинула 71 дитина, ще понад 100 дітей отримали поранення, повідомила 10 березня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсменки, у м. Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку в селищі Жуковського на Харківщині.

Уночі в результаті чергового артилерійського обстрілу в селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив у приватний будинок Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У м. Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває в лікарні у тяжкому стані.

«За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною», – заявила Денісова.

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