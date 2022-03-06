Хлопчик мав лише номер телефону на руці та записку в паспорті

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки повідомило, що ввечері 5 березня на українсько-словацький кордон самостійно прибув 11-річний український хлопчик. Про це з посиланням на прес-службу МВС країни повідомляє LB.ua.

11-річний хлопчик із Запоріжжя перетнув кордон зі Словаччиною з одним пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав сам, адже батьки були змушені залишитися в Україні.

Волонтери охоче піклувалися про нього, відвели в тепло та надали їжу та напої.

«Він підкорив всіх своєю посмішкою, безстрашністю та рішучістю, гідним справжнього героя. Завдяки номеру на руці та записці в паспорті хлопчик зміг зв'язатися з близькими, які прийшли за ним пізніше. Вся історія закінчилася добре», – йдеться в повідомленні.

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