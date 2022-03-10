5-річний Іван разом з волонтеркою Іриною у угртожитку в Хелмі

5-річний мешканець Києва самостійно дістався до польського міста Хелм, подолавши майже 600 км дороги. Дитині допомагали небайдужі люди та волонтери. Історію хлопчика опублікувала директорка «Фонду Олени Пінчук» Ольга Руднєва.

5-річний хлопчик Іван вирушив з Києва 7 березня, коли був втрачений зв’язок з його батьком. Координувала пересування хлопчика волонтерка з Польщі Ірина, яка телефоном пояснювала пересічним людям, куди необхідно доставити дитину.

«Прості люди передавали його з рук в руки, доки він не дістався Польщі. Це Іра, вона була весь цей час на зв’язку з пересічними людьми, які були поряд з Іваном і вчора вночі нарешті забрала його на кордоні», – написала Ольга Руднєва.

9 березня Іван дістався до міста Хелм, а вже через декілька годин до нього приїхала мама. Зараз мати з сином перебувають в гуртожитку в Хелмі.

Раніше ZAXID.NET розповідав про 11-річного мешканця Запоріжжя, який самостійно дістався до Словаччини.