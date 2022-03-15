Малюки зараз у безпеці, вони під наглядом лікарів

На україно-румунському кордонні в понеділок, 14 березня, прикордонники затримали двох 25-річних громадян Китаю, які намагались незаконно вивезти до Румунії двох немовлят. Іноземці не мали документів на дітей й відмовились пояснити, звідки у них немовлята. Прикордонники з’ясували, що напередодні китайці приїхали в Україну без дітей.



Про затримання громадян Китаю повідомила прес-служба Держприкордонслужби України. Там зазначили, що діти наразі перебувають в безпеці, а на іноземців відкрили провадження.

«У пункті пропуску «Порубне» Чернівецької області, прикордонники припинили спробу іноземців вивезти з України немовлят. Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було. Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі», – йдеться в повідомленні прес-служби прикордонників.

Як повідомила прес-служба Чернівецької прокуратури, двох іноземців затримали й помістили до слідчого ізолятора. Малюки зараз у безпеці, вони під наглядом лікарів.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 332 ККУ (замах на злочин, незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі тривають пошуки справжніх батьків малюків та з’ясовують, як діти опинились в громадян Китаю.