Поліція Чернівецької області затримала 29-річного буковинця, який здавав переселенцям фіктивне житло. Зловмисник просив у біженців завдаток за помешкання, а коли отримував кошти, не виходив на зв’язок. Він уже встиг ошукати двох біженців з Києва та Харкова, гроші постраждалим повернули. Про викриття шахрая у понеділок, 14 березня, повідомила прес-служба Чернівецької поліції.

«Скориставшись великим попитом на нерухомість в нашому регіоні, буковинець пропонував фіктивне житло жителям інших областей. Чоловік розмістив на сервісі онлайн-оголошень інформацію про нібито здачу квартири в оренду. До вказаного оголошення він прикріпив світлини чужого помешкання. Спілкуючись з охочими винайняти житло, зловмисник пропонував переказати на його картковий рахунок певну суму завдатку. Отримавши гроші, чоловік більше не відповідав на дзвінки та повідомлення потерпілих», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Дізнались про зловмисника правоохоронці з допису в соцмережі. Автор допису зазначав, що невідомий отримує завдаток за оренду квартири та не виходить більше на зв’язок. Поліцейські викрили порушника, ним виявився 29-річний буковинець. Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні правопорушення за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ, йому загрожує до трьох років тюрми.

Зазначимо, двом потерпілим з Києва та Харкова буковинець вже компенсував збитки. Наразі триває розслідування.

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