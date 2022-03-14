Розпочалась дев'ятнадцята доба опору українців російській агресії. За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники намагаються відновити наступальні дії на Суми, Харків і Бровари.

Також Генштаб повідомив про масову відмову росіян їхати у «відрядження» в Україну, а секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни планують одягнути в російську форму білоруських військових, щоб вони змогли таким чином зайти в Україну.

Національна гвардія опублікувала відео знищення живої сили ворога під Маріуполем, а вагітна пацієнтка маріупольського пологового будинку, яка постраждала під час його бомбардування росіянами, на жаль, померла разом зі своєю ненародженою дитиною.

За кордоном теж про нас говорять. Наприклад, у Франції активіст захопив віллу дочки Путіна і хоче, аби там жили українські біженці, а Австралія ввела санкції проти ключових російських олігархів.

ZAXID.NET веде онлайн-хроніку дев’ятнадцятого дня російсько-української війни. Щоб переглядати трансляцію без проблем, будь ласка, вимкніть AdBlock.