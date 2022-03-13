Російські загарбники намагаються відновити наступ на три міста
Росіяни також намагаються просунутися у напрямку Сєвєродонецька
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Російські загарбники не полишають спроб відновити наступ на три українські міста – Харків, Суми і Бровари Київської області, свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.
Так, на Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.
На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.
Крім того, на Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька Луганської області. Водночас спроби російських загарбників захопити Маріуполь Донецької області залишаються безуспішними.
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