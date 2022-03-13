Росіяни випустили 30 крилатих ракет по військовому полігоні на Львівщині. Більшість знешкодили, проте вони все одно наробили біди: 35 людей загинули та ще 134 поранені. Це новина сколихнула не тільки Україну, а й світ, оскільки полігон розташований 25 км від кордону з Польщею. Проте, ми почули лише «глибоку стурбованість», а наше небо досі є відкритим для ворожих літаків.

ZAXID.NET підсумовує вісімнадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогоднішній ранок розпочався з тригодинної повітряної тривоги, авіаудари прийняла Львівщина. Ворог випустив 30 крилатих ракет по Яворівському полігону, більшість вдалось знешкодити, проте ті, що впали, наробили лиха. Загинули 35 людей, ще 134 доставили у лікарні.

«Привіт з Росії» прилетів і в Івано-Франківськ, це вже третій авіаудар по місцевому аеропорту, який, за словами мера, вже фактично знищений. Росіяни атакують й Миколаївщину, вранці вони зруйнували школу та розбомбили державне підприємство «Зоря».

За минулу добу щонайменше 22 бомбардування було у Маріуполі, на місто скинуто близько 100 бомб.

Ну і про боєприпаси. На Луганщині російські загарбники застосували для бомбардування міста Попасна заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси. Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти зосереджують сили для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.

Втрати російських окупантів

Наші захисники знищили на Чернігівщині 80 одиниць ворожої техніки, у Маріуполі українці знищили російських піхотинців і взяли12 полонених, а під час нальоту на Чернігів був збитий ворожий літак типу Су.

За минулу добу силам протиповітряної оборони також вдалося знищити два російські вертольоти, два винищувачі та два ворожі безпілотники.

Станом на ранок 13 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:

танків – 374 (+12);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 226 (+19);

артилерійських систем – 140 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 62 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 34 (+1);

літаків – 74 (+16);

гелікоптерів – 86 (+3);

автомобільної техніки – 600 (+15);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Сьогодні у цьому розділі чимало втрат. 35 загиблих та 134 поранені унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині. Четверо загиблих та троє поранені на Миколаївщині, ще дев’ятеро мирних мешканців загинули у самому Миколаєві.

Через обстріл аеродрому біля Кропивницького загинули семеро людей, одна людина загинула через обстріл евакуаційного потяга з Краматорська до Львова.

Під Сєвєродонецьком на Луганщині російські окупанти вбили відомого волонтера, підприємця Олександра Кононова, який свого часу був звільнений з полону «ЛНР». На Луганщині також загинув екс-командир 24-ї бригади з Львівщини Валерій Гудзь. Під час зйомок під Києвом росіяни застрелили 51-річного журналіста.

За час війни росіяни уже вбили в Україні 85 дітей.

Загальні втрати у Маріуполі, який росіяни намагаються зрівняти з землею, становлять уже 2187 мирних мешканців.

Хроніки опору. День вісімнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET