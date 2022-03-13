Валерій Гудзь загинув 12 березня на Луганщині

У суботу, 12 березня, на Луганщині загинув полковник Валерій Гудзь, який упродовж 2017-2020 років був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка базується на Львівщині.

«Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій. Пане полковнику, честь!», – повідомляє фонд «Повернись живим».

Валерій Гудзь мав великий авторитет серед військовослужбовців, свого часу отримав звання Народний герой України.

«Попри позивний «79», його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч – було честю», – розповіли активісти фонду.

Заступник командира 24-ї бригади по роботі з особовим складом Євген Бойко підтвердив ZAXID.NET інформацію про загибель полковника Валерія Гудзя.

Валерій Гудзь був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила упродовж 2017-2020 років. Після цього став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся у 24-ту бригаду для підсилення.

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