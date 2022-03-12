Кількість загиблих дуже приблизна, адже в зоні бойових дій інколи навіть немає можливості забрати тіла загиблих

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з іноземними журналістами вперше назвав кількість загиблих серед Збройних сил України. За його словами, за 17 днів війни загинуло близько 1300 українських військових.

«У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії – більше як 12 тисяч. Один до десяти. Тому що правда на нашій стороні», – повідомив Володимир Зеленський. Окрім того, близько 500-600 російських військових є в полоні.

Також президент України Володимир Зеленський наголосив, що повністю впевнений у перемозі України у війні з РФ, але зазначив, що про конкретні дати наразі говорити рано.

Нагадаємо, Міноборони України пояснює, що російська армія не має успіху у просуванні військових підрозділів і, не здобуваючи перемог, застосовує терор до цивільного населення. 10 березня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що окупанти вбили більше цивільних громадян, ніж загинуло в бою військових з усіх структур сектору оборони. Лише в оточеному Маріуполі кількість загиблих та померлих містян перевищила 1500 людей.

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