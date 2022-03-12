Володимир Зеленський позитивно оцінює шанси України на перемогу у війні з РФ

Президент України Володимир Зеленський повністю впевнений у перемозі України у війні з Росією, але наголошує, що про конкретні дати наразі говорити рано. Про це Зеленський повідомив на брифінгу закордонним журналістам у суботу, 12 березня, пише LB.ua.

За словами президента України, він позитивно оцінює зміну риторики російської влади щодо готовності до діалогу.

Зеленський зазначив, що кінець війни, яку розгорнула Росія, має початися з припинення вогню. Це своєю чергою надасть можливість надавати гуманітарну допомогу.

«100% ми знаємо, що буде перемога, і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і проговорюють деталі адженди, яка може бути між нами і РФ. Щоб було на практиці, а не словах, розпочато процес врегулювання, процес миру, закінчення війни. 100% початок повинен бути з припинення вогню, це і дасть можливість розблокувати гуманітарні процеси», – зазначив Володимир Зеленський.

Станом на 11 березня російських загарбників зупинили на більшості напрямків. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог зараз проводить перегрупування, але сил на масштабні операції в нього явно не вистачає.

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