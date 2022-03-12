Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які уже 17 день героїчно відбивають атаки росіян одразу на кількох фронтах.

Глава держави наголосив, що росіяни, окрім ініціативи на фронтах, також повністю втратили бажання воювати, а втрати ворога – колосальні.

«Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів», – сказав президент.

Президент також закликав українців не припиняти оборону держави, бо ворог вводить в Україну нові колони техніки, намагаючись кількістю побороти ЗСУ.

«Попри успіхи ми не маємо знижувати інтенсивність оборони. Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони, вони намагаються взяти нас кількістю бійців і техніки, використовують терор, щоб нас зламати. Я впевнений, у них цього не вийде, але для цього нам треба ще боротися і зосереджено працювати на оборону – разом без внутрішніх розколів по всій Україні, як ми це робимо вже 17 день війни», – наголосив Зеленський.

За його словами, 31 батальйонно-тактична група ворога вже втратила боєздатність. Росіяни мають величезні втрати техніки та живої сили, яких вони зазнають на всіх напрямках.

«Втрати загарбників у технічних можливостях вражають. Більше 360 танків, 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат цієї ночі і ранку. Більше 60 літаків, більше 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки. Зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишаються. У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу», – наголосив президент.

Президент України також закликав українців працювати і віддавати все для перемоги у війні з Росією, бо це війна за нашу незалежність.

«Українці, українки, зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах, виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про свої близьких і при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони, армії, захисників. Це вітчизняна війна, це народна війна, це наша війна, це війна за нашу незалежність», – заявив Зеленський.

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