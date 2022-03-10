Міністр оборони Олексій Резніков ввечері 10 березня звернувся до українців. Він розповів про втратита перемоги, про те, що українська армія переходить до контратаки, а також підкреслив,що українці зламали усі плани Росії.

ZAXID.NET публікує головні тези міністра оборони.

Наші втрати

За словами Олексія Резнікова, російські вже окупанти розпочали в Україні терористичну війну. «Вони поводяться як злочинці і боягузи: вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня окупанти вбили більше цивільних громадян, ніж загинуло в бою військових з усіх структур сектору оборони», – сказав Резніков.

Міністр переконаний, Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки, бо росіяни не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.

«Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини!», – запевнив міністр оборони.

Резкіков додав, що сьогодні для влади пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя, міст на Сумщині, Харківщині, і передмістя Києва. А також доставка туди гуманітарних вантажів.

Наші захисники

Міністр розповів, що до лав тероборони записалися понад 100 тис. українців, понад 200 тисяч наших українців повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. Крім цього є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом.

Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних чоловіків-переселенців та попросив їх стати на військовий облік. «Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення», – сказав міністр Резніков.

Наша економіка

За словами Резнікова, ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати. Він запевнив, що після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване, бо наші партнери, міжнародні фінансові організації, оголосили про значні обсяги підтримки для України.

«Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу. Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій. Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити», – запевнив Олексій Резніков

Наша перемога

«Міжнародні санкції дуже сильно впливають на ситуацію в Росії. Наша армія наближає перемогу. Але маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося», – сказав міністр.

Олексій Резніков наголосив, що українці повинні бути готові не виживати, а навчитися жити в нових умовах. «Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати»,– додав він.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET