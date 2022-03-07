Полонений російський солдат розповів СБУ, що його начальники дають пряму вказівку стріляти в мирне населення

Російська армія має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Про це під час допиту в СБУ розповів полонений російський солдат.

Солдата РФ затримали під Харковом у перший день війни, 24 лютого. Від заступника командира з політичної частини він отримав наказ перекривати дороги. Мирних громадян, які рухались цією дорогою, наказали розстрілювати.

«Коли ми почали перекривати дороги, цивільні влаштували бунт, що їм потрібно їхати додому, на роботу. Замполіту [замісник командира з політичної частини] це набридло і він сказав стріляти вже в цивільних», – розповів полонений.

Такий же наказ військові начальники віддають на розстріл російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Зокрема, полонений росіянин розповідає, що намагався допомогти пораненій жінці з дитиною, в яких стріляли їхні ж військові, однак його побратими почали стріляти йому по ногах.

Він залишився живим, бо його вивезла донька вбитої українки як свідка звірств російських загарбників.

Додамо, що росіяни продовжують атакувати цивільну об’єкти в Україні і вбивати мирне населення. Станом на 7 березня вбито сотні цивільних, серед яких 38 дітей.

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