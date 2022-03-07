Російські військові масово втікають дорогою в Україну, а багато з тих, хто залишається, роблять це через страх тюрми. Про це СБУ розповів полонений російський технік, який здався в полон в Україні.

Військовий технік, ім’я якого не розголошують, розповів, що його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території. Військовий здійснив декілька таких поїздок із Криму в Херсонську та Миколаївську області, де бачив масштаби дезертирства.

«Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає», – зізнається полонений росіянин.

За його словами, навіть прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи офіцери ФСБ, безсилі:

«Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку», – каже росіянин.

Додамо, що росіяни продовжують атакувати цивільну об’єкти в Україні і вбивати мир не населення. Станом на 7 березня вбито сотні цивільних, серед яких 38 дітей. Російська армія з початку вторгнення в Україну вже втратила понад 11 000 своїх військових, значно більше отримали поранення і не є боєздатними.

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