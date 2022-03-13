Дев’ять людей загинули внаслідок бомбардування Миколаєва
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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На Миколаївщині окупанти обстрілюють житлові квартали
У неділю, 13 березня, внаслідок авіаударів російських загарбників у Миколаєві загинули дев’ятеро людей. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
У неділю вранці окупанти обстрілювали Миколаїв. За інформацією голови Миколаївської ОДА, загинули дев’ять людей.
За даними ДСНС, 13 березня ворог продовжує обстрілювати житлові масиви. Вранці також було здійснено авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області, є постраждалі.
Як повідомлялося, російські загарбники розбомбили в Миколаєві Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».
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