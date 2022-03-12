Спеціальний законопроект щодо українських біженців Сейм Польщі ухвалив ще 9 березня. 12 березня до нього ще внесли кілька десятків правок, і ввечері закон підписав президент Анджей Дуда.

Зміни до цього закону будуть застосовуватися ретроактивно з 24 лютого 2022 року.

Терміни перебування

Закон гарантує законність перебування громадян України, а також їхнього подружжя, якщо вони не мають українського громадянства та в'їхали до Польщі з України з початку російського вторгнення. Перебування українських біженців у в Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців. Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни.

Через 9 місяців біженці можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Робота і навчання в Польщі

Біженці з України можуть отримати податковий номер PESEL та працювати в Польщі. Вони також отримують доступ до медичних послуг. Учні та студенти можуть продовжити навчання у польських школах та університетах.

Щоб влаштувати дитину в школу, необхідно заповнити заявку на цьому сайті, а також зв'язатись зі школою: особисто або телефоном. А за цим посиланням є детальні інструкція українською про те, як влаштувати дитину в школу і які є особливості.

Фінансова допомога

Біженці з України також мають право на фінансову допомогу. Відповідно до законодавства, вони отримуватимуть 300 злотих на особу.

Закон також передбачає виплати пільг тим полякам, які забезпечують харчуванням та проживанням громадян України. Гроші будуть виплачуватися на 60 днів, а потім переглядатиметься необхідність такого фінансування.

Для українців, які проживали в Польщі до війни

Більшість положень закону не поширюються на українців, які до війни легально проживали в Польщі. Проте терміни дії їхніх національних віз і дозволів на тимчасове проживання, які закінчилися б під час війни, будуть продовжені до кінця року. Також протягом 18 місяців вважатиметься легальним перебуванням громадянина України, якщо під час війни він втратить можливість перебувати в Польщі на підставі, наприклад, шенгенської візи або в рамках безвізового режиму.

Закон також посилює покарання за злочини, пов’язані з торгівлею людьми та сутенерством, вчинені під час війни в Україні.

Нагадаємо, що у Польщі працює зручний сайт SosUA.pl, де можна знайти і сконтактуватися з поляками, які готові прилаштувати у себе вдома біженців чи забезпечити їх ночівлею в іншому місці.