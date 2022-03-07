Вигляд головної сторінки сайту, створеного поляками для допомоги українцям

У Польщі створили безкоштовну платформу SosUA.pl. Це сайт, завдяки якому біженці з України можуть отримати допомогу, та сконтактуватися з поляками, які можуть допомогти з тимчасовим проживанням. Сайт доступний трьома мовами: польською, українською та російською. За кілька днів запрацює і мобільний додаток.

Сайт SosUA.pl створений для біженців з України. На ньому можна знайти і сконтактуватися з поляками, які готові прилаштувати у себе вдома біженців чи забезпечити їх ночівлею в іншому місці.

Аби отримати допомогу від поляків, потрібно спершу зареєструватися на сайті за допомогою акаунта у Facebook або через Google-пошту. Потім ввести певні дані, наприклад, чи є тварини, чи потрібне помешкання для людини з обмеженими можливостями і т.д. Після цього на сайті з'являться відповідні пропозиції.

Над сайтом SosUA.pl ще працюють, його вдосконалюють аби там з'явилися пропозиції надання транспорту та роботи для українців. Окрім Польщі туди мають залучити й інші країни: Угорщина, Чехія, Словасччина та Румунія.

Також незабаром запрацює додаток з такою ж назвою, який можна буде завантажити в Play Market та Apple Store. Тоді отримати допомогу буде ще легше, через смартфон.

До слова за 11 днів від початку російського вторгнення, з України виїхали 1,7 млн людей, такі дані оприлюднили в ООН, 7 березня.

Нагадаємо, команда українських програмістів створили Telegram-бот SaveUA, який допомагає координувати роботу волонтерів у різних областях. Завдяти цьому боту українцям буде легше і знайти, і запропонувати волонтерську допомогу. Бот SaveUA допомагає шукати харчі, одяг та речі, ліки та медичну допомогу, транспорт, паливо, житло та сховище, а також засоби самозахисту.

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