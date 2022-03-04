Бот SaveUA допомагає шукати їжу, одяг, ліки, медичну допомогу, транспорт, паливо, житло та ін.

Команда українських програмістів створили Telegram-бот SaveUA, який допомагає координувати роботу волонтерів у різних областях. Завдяти цьому боту українцям буде легше і знайти, і запропонувати волонтерську допомогу.

Бот SaveUA допомагає шукати харчі, одяг та речі, ліки та медичну допомогу, транспорт, паливо, житло та сховище, а також засоби самозахисту. SaveUA зводить користувачів з різними людьми: тими, хто негайно потребує допомогти, і з тими, які можуть допомогти.

Як використовувати бот SaveUA?

Якщо ви потребуєте допомоги:

Оберіть місто, де ви будете очікувати на допомогу.

Оберіть категорію допомоги.

Введіть номер телефону.

Детальніше опишіть ваш запит: що потрібно, коли, в якій кількості і тд. Чим більше інформації, тим більша ймовірність знайти волонтерів.

Волонтери міста (яке ви обрали), які раніше вже створили запит за такими ж критеріями як і ви, отримають сповіщення про ваш запит. Коли хтось з волонтерів відгукнеться на нього — ви отримаєте повідомлення з їхніми контактами.

Якщо ви надаєте допомогу:

Оберіть місто, де ви готові допомогти.

Оберіть категорію допомоги.

Введіть номер телефону.

Коли хтось із користувачів боту створить запит, щоб отримати допомогу за такими ж налаштуваннями, що й ви, вам надійде повідомлення з контактами потребуючої людини.

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