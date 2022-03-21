Внаслідок російського вторгнення країну покинули уже понад 3 млн українців. Найчастіше вони виїжджають до Польщі, а також до сусідніх Румунії та Угорщини. Зараз для українців відкривається все більше країн світу, які готові допомогти житлом, їжею та певними виплатами.

ZAXID.NET зібрав основну інформацію для біженців з України у найпопулярніші країни.

Важливо: зараз у ЄС діє спеціальна директива, згідно з якою українці можуть отримати тимчасовий прихисток у будь-якій країні ЄС. Однак кожна країна має ще свої внутрішні правила.

Польща

Перетин кордону: Для перетину кордону бажано мати внутрішній і закордонний паспорт, однак українців пропустять навіть без документів. Метері можуть в'їжджати з дитиною без дозволу батька. Більше того, в'їжджати навіть можна з чужими дітьми, але пізніше в Польщі потрібно буде оформити опікунство.

Власники авто повинні мати «зелену карту» – страхівку для міжнародних поїздок, інакше авто можуть не пропустити.

Власникам тварин бажано мати міжнародний ветеринарний паспорт, мікрочіп та довідку та щеплення. Проте у скрутній ситуації поляки можуть впустити тварину і без документів.

Допомога: Важливу інформацію про допомогу у Польщі можна знайти за посиланням на офіційній сторінці польського уряду (українською мовою).

Громадяни України, які прибули після 24 лютого, мають право безкоштовного проїзду територією Польщі потягами, громадським транспортом, право на працю, на безкоштовне медичне лікування та на безкоштовне навчання своїх дітей в школах, дитсадках та ліцеях.

В українців є доступ до польської медичної системи на тих самих умовах, що й у громадян Польщі без додаткових страхувань та плати. Україномовна інфолінія для пацієнтів: +48 800190590.

Якщо ви потребуєте тимчасового розміщення чи харчування слід звертатися до приймальних пунктів, які розташовані у прикордонній зоні та у містах Польщі. Вони розташовані на всіх пунктах перетину українсько-польського кордону та вокзалах (dworzec). Як правило, інформаційні афіші про такі пункти виконані на тлі кольорів українського прапора і його назва вказана українською та польською мовами.

Словаччина

Перетин кордону: Всі без винятку українці можуть виїхати у Словаччину навіть без біометричного паспорта. Якщо громадяни України приїжджають з дітьми, рекомендовано мати при собі принаймні свідоцтво про народження дитини. Особам без дійсного паспорта рекомендовано мати при собі інші документи (наприклад, посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей тощо).

Дозволено також перевозити тварин, що супроводжують біженців.

Допомога: Якщо у вас є дійсний біометричний паспорт, ви можете перебувати у Словаччині протягом 90 днів. Щоб легально залишитися на довший період можна подати заявку на тимчасовий притулок. Ось за цим посиланням є онлайн-анкета на отримання тимчасового притулку. Ви можете подати заявку на тимчасовий притулок особисто, безпосередньо на кордоні або у відділенні поліції у справах іноземців.

Після подачі заявки вам одразу нададуть місце проживання і забезпечать харчуванням.

Угорщина

Перетин кордону: Угорщина також приймає українців без біометричного паспорта, важливо, щоб був будь-який інший документ, що засвідчує особу. Для перевезення тварин документів не треба.

Допомога: Якщо родичів чи знайомих в Угорщині нема, зупинитися можна у спеціальних центрах для біженців. Шість з них працюють уздовж кордону з Україною. Один облаштували і на залізничній станції Загонь біля Чопа. Під час перетину кордону українці можуть отримати вичерпну інформацію про перебування в країні.

З питань оформлення статусу особи, яка потребує тимчасового захисту або статусу біженця, потрібно звертатися до міграційної служби Угорщини.

В пунктах пропуску українсько-угорського кордону та на вокзалах волонтери допомагають з розміщенням, харчуванням та іншою допомогою, у тому числі і юридичними консультаціямидля українців. Також в Угорщині працює цілодобова телефонна гаряча лінія 1818, де у тому числі українською мовою можна отримати консультацію з приводу тимчасового притулку в Угорщині.

Проїзд на угорській залізниці і у громадському транспорті Будапешта для українців є безкоштовним.

Румунія

Перетин кордону: Українці можуть в’їхати до Румунії без закордонного паспорта, головне під час перетину кордону заявити про бажання отримати притулок. Для перетину кордону з дітьми не потрібен дозвіл від батьків, лише свідоцтво про народження. Тварин також пропускають без документів.

Допомога: У країні відкрили шість центрів, де можуть безпечно розміститися біженці. Вони розташовані в Тімішоарі, Марамуреші, Сучаві, Джурджу, Тульчі та Бухаресті. Детальніше дізнатися про правила надання допомоги українським біженцям можна на сайті уряду (українською).

Громадяни України можуть клопотати про надання статусу біженця в Румунії, звернувшись до міграційної служби, центрів допомоги біженцям чи до місцевої поліції.

Українці в Румунії можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, тимчасове житло з харчуванням.

Молдова

Правила в’їзду: В’їхати в Молдову можна як з біометричним паспортом, так і з будь-яким документом, що посвідчує особу: ID-карткою, паперовим паспортом, водійським посвідченням, свідоцтвом про народження дитини тощо. Так само без документів можна брати з собою тварин. Прикордонна поліція Молодови дозволяє українським автомобілям в’їзд на підставі електронних документів (у додатку «Дія»).

Допомога: Щоб отримати будь-яку інформацію щодо виїзду в Молдову, українцям слід звертатись на гарячу лінію з питань міграції: 080001527 або +37322820007. Окрім того, одразу після перетину кордонів українцям надають інформацію та допомогу щодо розселення.

Українці звільняються від оплати за користування платними дорогами. Клініка MedExpert на всій території Молдови надає безкоштовні медичні діагностичні послуги українським біженцям, частина закладів безкоштовно харчують українців.

Німеччина

Перетин кордону: Німеччина приймає біженців з України без обмежень. Транзитною країною для Німеччини визначено Польщу, отож для перетину кордону з Німеччиною актуальні ті ж самі правила, що діють на кордоні з Польщею.

Допомога: Кожне велике місто у Німеччині має свій центр дляв реєстрації біженців з України. Інформацію з адресами та телефонами можна отримати на офіційному сайті державного управління у справах біженців (українською).

Німеччина надає тимчасовий прихисток українцям, як і інші країни ЄС. Цей статус надає такі гарантії: право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном 1 рік з можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.

Якщо ви їдете у Німечичну до родичів і друзів чи перебуваєте у Німеччині з біометричним паспортом, реєструватись не потрібно. Якщо ж вам потрібна допомога, житло, то ось кілька корисних посилань:

Маючи при собі український (закордонний) паспорт, ви можете користуватись безкоштовним проїздом в поїздах до Берліна, Дрездена, Нюрнберга та Мюнхена без квитків. Якщо ви плануєте їхати далі, то необхідно звернутися в Центр подорожуючих німецької залізниці «DB Reisezentrum» чи в представницьку агенцію компанії «DB» та отримати безкоштовний квиток з позначкою «helpukraine».

Додаткову інформацію для українців можна отримати за цим посиланням.

Чехія

Перетин кордону: Українці перетинають кордон з Чехією без обмежень і навіть без біометричного паспорта. Впродовж 30 днів після приїзду треба звернутися у регіональний центр допомоги Україні, який є в кожному великому місті (список центрів). Крім того, така реєстрація проводиться також у відділках поліції для іноземців. Їх перелік та необхідну інформацію можна знайти за посиланням.

Допомога: В центрах допомоги українці отримують гуманітарну внутрішню візу на перебування терміном на рік. Українці також отримують безкоштовне медичне страхування, пропозицію щодо проживання, навчання для дітей, пошуку роботи тощо, також здійснюється реєстрація для отримання одноразової матеріальної допомоги.

Проїзд у потягах чеської залізниці для громадян України є безкоштовним.

Варто звернути увагу, що після завершення воєнного стану в Україні потрібно буде залишити територію Чехії. Статус біженця українцям у Чехії наразі не надають.

Після оформлення гуманітарної візи потрібно звернутися в центри зайнятості за місцем проживання для оформлення дозволу на роботу та соціальних виплат. Адреси за цим посиланням.

Італія

Перетин кордону: Добратися до Італії можна лише через треті країни. Тож якщо ви вирішили поїхати в Італію – зверніть увагу на правила щодо в’їзду у ту країну, через яку плануєте перетинати кордон.

Допомога: Італія надає прихисток українцям на один рік з можливістю продовження ще на рік. Українців забезпечують проживанням, медичним обслуговуванням, можливістю роботи та освіти.

В пункті в’їзду на національну територію або в будь-якому випадку протягом 5 днів після в’їзду на територію Італії вам будуть гарантовано надані на безоплатній основі:

вакцинація проти Covid-19, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту;

пропозиція вакцинуватися проти кору, паротиту, краснухи та скринінгового тесту на туберкульоз, та інші щеплення за оцінкою медиків.

Окрім того, до 31 березня українці можуть

залишатися в приймальних центрах, в центрах системи захисту та інтеграції (SAI), наданих у користування та проживання, чи у приватних помешканнях;

безкоштовно користуватися громадським транспортом для того, щоб дістатися до закладів охорони здоров’я, місця проживання;

Біженці з України мають право оформити документ для тимчасового проживання в Італії. Цей дозвіл також дозволяє працювати в Італії та здійснювати поїздки до інших країн, в тому числі повернутися в Україну. Для оформлення цього дозволу (permesso speciale temporaneo) необхідно особисто звернутися до відділення міграційної служби (Questura).

Франція

Перетин кордону: Добратися до Франції також можна лише через треті країни, тому звертайте увагу на правила в’їзду у ту країну, через яку плануєте перетинати український кордон.

Якщо ви українець, бажаєте поїхати до Франції та маєте біометричний паспорт, вам не потрібно звертатися до консульських органів. Якщо ви не маєте біометричного паспорта, варто звернутися до однієї з консульських установ у прикордонних з Україною державах для розгляду вашої ситуації. Посольства Франції уповноважені видавати спеціальний документ «laissez- passer».

Допомога: Після прибуття в Париж необхідно звернутися в пункт прийому для допомоги українцям «Urgence Ukraine» у Парижі за адресою: Centre d`accueil Ukrainiens HALL 2.1, Accès Place des insurges de Varsovie Porte de Versailles, 75015 Paris (станція метро Porte de Versailles). Пункт працює щодня без вихідних з 09:00 до 18:00. Тут працює консульський пункт Посольства України у Франції. Також тут працюють представники імміграційних відділів для оформлення тимчасового притулку. На місці також присутні волонтери-перекладачі.

Особи, що звертаються в пункт прийому допомоги «Urgence Ukraine» у Парижі, можуть отримати їжу, перші медичні консультації та, за потреби, тимчасове поселення. Окрім того, матерям допоможуть влаштувати дітей у школи та садки.

Іспанія

Перетин кордону: Громадяни України можуть отримати в Іспанії тимчасовий прихисток. Перетин кордону Іспанії дозволяється за наявності документу, який посвідчує особу та громадянство України (бажано, щоб він містив написання персональних даних латиницею).

Доїхати до Іспанії безпосередньо з України не можна. Тож потрібно спочатку виїхати в одну з країн ЄС, звідти добиратися до Іспанії.

Допомога: Українці, які прибули до Іспанії, можуть звернутися до центру прийому біженців. У Барселоні він розташований у виставковому центрі Fira de Barcelona, в Мадриді – в будівлі Centro de formación de la Seguridad Social, в Аліканте – у лікарні Hospital General Universitario Dr. Balmis.

Знайти житло у іспанців можна на сайтах EU4UA або Shelter for Ukraine.

Детальніше про допомогу українцям в Іспанії можна почитати на спеціальному сайті.

***

На сайті МЗС України є зручна карта, де описані основні умови в’їзду для українців в усі країни світу умовах війни.