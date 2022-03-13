У звʼязку із війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в країни Євросоюзу. Окрім відомого статусу біженця актуальним став ще один інструмент – «тимчасовий захист».

МЗС України роз’яснило, що означає такий статус і хто на нього може претендувати.

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Тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця. Втім українці, які отримали тимчасовий захист в ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця.

Строк дії тимчасового захисту

Тимчасовий захист діє 1 рік, цей період може бути автоматично продовжено на наступний рік в залежності від ситуації в Україні.

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження)

доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку не має)

доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні громадян країни перебування

забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання)

доступ до соціального забезпечення

доступ до медичного обслуговування

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист

можливість отримати статус біженця у майбутньому

можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент

Як отримати тимчасовий захист? Куди звертатись?

Конкретні права особи, яка звернулась за наданням тимчасового захисту визначаються внутрішнім законодавством конкретної країни ЄС. Тому для того, щоб ними скористатися, потрібно звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни, які займаються питаннями тимчасового захисту. Там переміщеним українцям мають видати документ, який пояснює зрозумілою їм мовою їхній статус та права.

Закордонні дипломатичні установи України оприлюднюють контактну інформацію державних органів, які видають тимчасовий захист, а також посилання на відповідні першоджерела (зокрема, у перекладі українською) на зручній інтерактивній мапі та сторінках посольств/консульств у Facebook.

Особи, на яких поширюється тимчасовий захист

1. Громадяни України, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення РФ.

2. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року.

3. Члени сімей перших двох категорій, у тому числі чоловік/дружина (включаючи і незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) та їх неповнолітні неодружені діти або діти їх чоловіка/дружини (без різниці, чи вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом, чи усиновлені), а також їх близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім’ї на момент вторгнення Росії до України.

4. Громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання та які не можуть повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї країни.