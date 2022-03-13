Уряд Великої Британії запровадив фінансове заохочення для жителів цієї країни, якіпогодяться прийняти в себе біженців з України, повідомляє в неділю, 13 березня, BBC.

З понеділка, 14 березня, ті, хто надасть українцям в оренду житло на термін не менше шести місяців, отримуватимуть від британського уряду по 350 фунтів стерлінгів (близько 450 доларів) щомісяця. Причому йдеться як про оренду кімнати, так і про оренду будь-якої іншої нерухомості, яка наразі пустує. Пізніше до цієї програми зможуть долучитися не лише приватні домогосподарства, але й церкви чи громадські організації. Однак наразі невідомо, коли це стане можливим.

Також британські політики планують скасувати для українців візи.

Додамо, що з України через війну, яку безпідставно розпочала Росія, вже виїхали приблизно 2 млн людей. Євросоюз ухвалив закон про тимчасовий захист переміщених осіб з України, який надає їм право на проживання, роботу, доступ до медицини й освіти без отримання статусу біженця. Про основні правила проживання українців в Польщі на час війни читайте на ZAXID.NET.