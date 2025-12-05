Прощання відбулося у Гарнізонному храмі

У пʼятницю, 5 грудня, у Львові попрощалися з 37-річним військовослужбовцем ТЦК Юрієм Бондаренком, якого вбив 30-річний львів’янин Григорій Кедрук. Трагедія сталася, у середу 3 грудня під час перевірки обліково-реєстраційних документів – львів’янин вдарив військового ножем. Юрія Бондаренка поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.

Військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря, у пʼятницю, 5 грудня. У середу, 3 грудня, військовий Юрій Бондаренко на перехресті вул. Єфремова–Японська у Львові під час перевірки обліково-реєстраційних документів зупинив 30-річного львівʼянина Григорія Кедрука. Львівʼянин вдарив військовослужбовця ТЦК ножем, розпилив газовий балончик у бік інших військовових та втік, однак цього ж вечора його затримали та на місці події вилучили ніж.

Бондаренка госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії, проте вранці четверга, 4 грудня, він помер в реанімації.

Попрощатися з ветераном прийшла родина, близькі друзі, побатими та посестри. Після поховання біля його могили люди співали укрїнські пісні.

Юрій Бондаренко народився у Харкові. Навчався в Харківський академічний ліцей №45, згодом – в Аерокосмічному ліцеї на базі Національного аерокосмічного університету імені Жуковського. Вищу освіту здобув у Харківській державній зооветеринарній академії.

Юрій Бондаренко брав участь у бойових діях в АТО у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Нагадаємо, що, у п’ятницю, 5 грудня, Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід Григорію Кедруку, підозрюваному у вбивстві Юрія Бондаренка, у вигляді тримання під вартою без права на заставу. У залі суду Григорій Кедрук визнав, що вчинив вбивство.