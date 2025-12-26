ДТП сталася біля села Зимна Вода

Увечері 25 грудня у західній частині львівської об’їзної дороги біля села Зимна Вода сталася дорожньо-транспортна пригода – легковик наїхав на людину, яка вже лежала на проїзній частині. Про це йдеться у повідомленнях поліції та рятувальників Львівщини.

«Водій автомобіля Opel Meriva, 36-річний львів’янин, здійснив наїзд на чоловіка, 68-річного жителя одного з сіл Львівського району, який лежав на смузі руху», – йдеться у повідомленні обласної поліції.

Унаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення.

За фактом аварії поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — «порушення правил безпеки дорожнього руху».

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Фото ДСНС у Львівській області

У повідомленні ДСНС вказано, що на кільцевій дорозі у Львові людина опинилася затиснутою під транспортним засобом.

«Завдяки злагодженим та професійним діям, вдалося оперативно підняти автомобіль та звільнити потерпілого. Рятувальники передали травмованого чоловіка медикам, якого госпіталізували до Лікарні Святого Пантелеймона», – зазначили рятувальники.