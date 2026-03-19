Після зняття санкцій згадані фігуранти зможуть відновити фінансові та ділові відносини з американськими компаніями

Міністерство фінансів США скасувало санкції щодо кількох фізичних і юридичних осіб, діяльність яких раніше пов’язували з Росією. Відповідне рішення оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) у середу, 18 березня.

Згідно з документом, обмеження зняли з трьох компаній:

Futuris FZE (ОАЕ), що працює у сфері нафтогазових послуг;

BSB Group (Туреччина), яка займається виробництвом ліфтових кабін і запчастин;

Turken Dijital Matbaa Teknolojileri Bilgisayar Bilisim Kirtasiye Fotografcilik Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Туреччина);

США також зняли санкції з москвичів Бориса Воронцова, Євгенії Тюрікової (відома також під прізвищами Дяткова, Смирнова) та громадянина Туреччини Туркена Берка.

50-річна Євгенія Тюрікова, яка є уродженкою українського Севастополя, раніше очолювала підрозділ підсанкційного Сбербанку Росії. США запровадили санкції проти неї наприкінці лютого 2023 року.

48-річний Борис Воронцов потрапив під санкції одночасно з Тюріковою, коли працював у російській державній корпорації.

В OFAC уточнили, що всі зазначені особи та компанії раніше підпадали під санкції, введені відповідно до указу президента США у відповідь на дії Росії.

Виключення зі списку означає зменшення ризику застосування вторинних санкцій і відкриває можливість для відновлення фінансових та ділових відносин з американськими компаніями.

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході США на місяць призупинили дію санкцій проти російської нафти, яку транспортують морем. Тепер росіяни можуть вільно торгувати енергоресурсами, які завантажили до 12 березня.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасове послаблення американських санкцій проти російської нафти може принести Росії близько 10 млрд доларів, які Москва потенційно використає для продовження війни.