На Львівщині судили матір учня Мурованського ліцею через систематичні прогули її сина. Пустомитівський районний суд визнав винною Мирославу-Марію Жолобович у невиконанні батьківських обов’язків і оштрафував її.

Як йдеться у матеріалах справи, школяр без поважних причин не відвідував навчання з вересня 2025 року до травня 2026 року. Правоохоронці склали на жінку протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. У суді вона визнала свою вину.

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Пустомитівський районний суд визнав винною Мирославу-Марію Жолобович у невиконанні батьківських обов’язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП) і призначив їй штраф – 1700 грн. Окрім того, жінка має сплатити 665 грн судового збору.

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