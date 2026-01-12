Городоцький районний суд Львівської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Христину Хлопіцьку, син якої штовхнув школярку та кинув у неї сніжку. Жінку зобов’язали сплатити 850 грн штрафу.

Як йдеться в постанові суду, інцидент трапився 25 листопада 2025 року о 11:30 в Городку. Неповнолітній син Христини Хлопіцької штовхнув та кинув сніжку в 14-річну школярку Городоцького НВК №2.

Мати хлопця на судове засідання не з’явилася і не повідомила про причини неявки.

Городоцький районний суд Львівської області визнав винною Христину Хлопіцьку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП (Невиконання батьківських обов'язків) та оштрафував її на 850 грн. Також із неї стягнули судовий збір – 665 грн. Постанова набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження – через 15 днів. У разі несплати штрафу постанова підлягає примусовому виконанню, з можливістю подвоєння суми стягнення.