Син оштрафованої жінки навчається у Червоноградській гімназії №5

Шептицький (Червоноградський) міський суд Львівської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Іванну Костюк, син якої за один місяць пропустив понад 100 уроків. Жінку зобов’язали сплатити 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, син Іванни Костюк, який навчається у Червоноградській гімназії №5, за листопад 2024 року пропустив 112 уроків без поважних причин. Жінка до суду не з’явилася, натомість подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вказавши, що вину визнає.

Шептицький (Червоноградський) міський суд Львівської області визнав винуватою Іванну Костюк у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.184 КУпАП (Невиконання батьківських обов'язків) та оштрафував її на 1700 грн. Також жінка має сплатити на користь держави судовий збір у розмірі 605,60 грн. Штраф має бути сплачений не пізніше, як через п’ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу. На постанову може бути подана апеляція протягом десяти днів з дня винесення постанови.