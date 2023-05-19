Син та донька Оксани Соглобової з вересня 2022 року до квітня 2023 року прогулювали уроки в Червоноградській гімназії №2

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Оксану Соглобову, діти якої прогуляли понад 900 уроків в школі. Жінку зобов’язали сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, син та донька Оксани Соглобової з вересня 2022 року до квітня 2023 року прогулювали уроки в Червоноградській гімназії №2. 14-річний син прогуляв 406 уроків, а 13-річна донька 520 уроків. Відтак на жінку склали протоколи через неналежне виконання батьківських обов’язків.

На розгляд справи у суді Оксана Соглобова не прийшла, проте подала заяви про розгляд справи за її відсутності та заявила, що визнав свою провину. Додамо, що у родині є четверо дітей і раніше матір уже притягали до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Справу розглядав суддя Віталій Грабовський, він дослідив матеріали справи та оштрафував жінку на 850 грн.