Дівчата не ходили на уроки без поважних причин

Червоноградський районний суд оштрафував матір двох школярок за прогули уроків її доньок. Оксану Соглобову визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків, жінка має заплатити кілька сотень гривень штрафу.

З матеріалів справи відомо, що дві доньки Оксани Соглобової навчаються у Червоноградській гімназії №2. У цьому навчальному році школярки пропустили 113 уроків. Одна дівчинка пропустила 77 уроків, інша – 36. Дівчата систематично не відвідували деякі уроки з 1 вересня до 27 квітня.

На суд матір школярок не прийшла, але в письмовому поясненні свою провину визнала.

Відтак Червоноградський районний суд визнав матір дівчаток винною у неналежному виконанні своїх обов'язків. Жінку оштрафували на 850 грн.