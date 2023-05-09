У Червонограді директора шахти «Надія», Павла Мороза судили за неналежне виконання ним батьківських обов'язків. Суд, на який Павло Мороз не з'явився, відбувався 5 травня.

З матеріалів справи відомо, що кілька тижнів тому 12-річний син Павла Мороза під час сьомого уроку вчинив бійку з 11-річним школярем на футбольному полі гімназії №8.

Матір побитого школяра написала заяву у поліцію, в якій просила вжити заходів щодо п'ятикласника, який побив її сина. А побитий учень розповів правоохоронцям, що його вдарили в обличчя і він впав на землю. Крім того, кривдник сміявся з школяра. З матеріалів справи відомо, що причина бійки – футбольні ворота. Хлопці не могли вирішити хто стоятиме на воротах під час матчу.

Справа дійшла аж до суду. Батька п'ятикласника, який почав бійку, Павла Мороза визнали винним у невиконанні батьківських обов'язків. Через те, що таке із чоловіком вперше, суд обмежився усним попередженням, хоча Павло Мороз має заплатити кілька сотень гривень судового збору. Зазначимо, що постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення