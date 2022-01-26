Батьки потерпілого хлопця написали заяву, але не хочуть притягувати нікого до кримінальної відповідальності

Луцька поліція розслідує обставини бійки між двома школярами. Відео, на якому один учень б'є іншого ногами, опублікували в телеграм-каналах міста. Відомо, що батьки потерпілого хлопця написали заяву, але не хочуть притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків кривдника складують адмінпротокол, їм загрожує штраф до 1,7 тис. грн. Також до відповідальності можуть притягнути дівчину, яка знімала бійку на відео.

Відео, на якому зафіксована бійка між школярами луцької школи №3, опублікували в декількох телеграм-каналах. На ньому видно, як хлопець декілька разів б'є супротивника ногами, поки за цим спостерігають інші учні.

Як повідомила наступного дня, 26 січня, прес-служба поліції Волині, ювенали проводять перевірку цього інциденту. «Батьки хлопця, якому наносили удари, написали заяву, однак не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця буде складено протокол за ст. 184 КУпАП (виховання дітей)», – повідомляють у поліції. Зазначимо, що санкція статті 184 передбачає або попередження, або штраф до 1,7 тис. грн.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності дівчини, яка поширила відео бійки в Telegram.