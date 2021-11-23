На відеозаписі видно, як вчителька смикає за вухо учня, а потім дає йому ляпаса

Вчителька фізики Цмінівського ліцею Камінь-Каширського району дала дев'ятикласнику ляпаса. Про інцидент дирекція школи дізналась із відеозапису, який опублікували в інстаграмі. Зі слів директорки, батьки відмовились писати заяву на вчительку, а скарг на її роботу раніше не було. Деталі інциденту з'ясовує поліція.

Відеозапис інциденту опублікували на інстаграм-сторінці blacklist_of_lutsk. На записі, знятому крізь шпарину замка, видно, як вчителька сварить хлопця, потім смикає його за вухо та дає ляпаса.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET директорка Цмінівського ліцею Людмила Лавренюк, про цей інцидент дирекція школи дізналась із відео в мережі. Звернень від батьків постраждалого дев'ятикласника не було.

«Вчора [22 листопада] у нас були представники ювенальної поліції. З восьмої вечора до пів першої ночі працювали. Батько відмовився писати заяву на вчителя. Вчитель попросив пробачення в учнів, бо говорили ми з батьками, всіх викликали і опитували... Батьки сказали, що все розуміють, що хлопчик надто рухливий, емоційний, досить часто порушує дисципліну», – розповіла директорка.

Також Людмила Лавренюк зазначила, що станом на ранок 23 листопада вчителька фізики пише пояснювальну. Чи відсторонять її від роботи у зв'язку з внутрішнім розслідуванням, директорка поки сказати не може. За її словами, раніше ніяких скарг на роботу цієї педагогині від учнів чи їхніх батьків не було.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, поліцейські також взялися за цю справу після того, як побачили відеозапис у мережі. З приводу цього інциденту до них ніхто не звертався.

«Оскільки це правопорушення приватного обвинувачення, поліцейські поспілкувалися із батьками та самим хлопцем, вони від будь-яких обвинувачень відмовляються та претензій ні до кого не мають. Зазначимо, що школяр за медичною допомогою не звертався», – повідомила інспекторка сектору комунікації Марина Балдич. Наразі за цим фактом триває перевірка.