Надія Патлика побила учня, який висловився до неї у грубій формі

У школі в селі Потелич у Жовківському районі вчителька кілька разів вдарила учня шостого класу, який грубо висловився у її сторону. Інцидент зняли на відео і поширили в соцмережах. Вчительку відсторонили від роботи, а у школі триває розслідування цього випадку.

Як повідомила ZAXID.NET директорка Потелицької школи Світлана Ковальчук, інцидент трапився у четвер, 3 грудня, під час перерви між уроками. Кілька учнів 6-А класу билися у коридорі, на що відреагувала вчителька української мови і літератури Надія Патлика. Вона розборонила учнів, після чого зайшла за ними у кабінет 6-А класу. За словами директорки, один з учнів у грубій формі крикнув на вчительку: «Вийди звідси! Чого ти прийшла?».

Після цього вчителька кілька разів вдарила долонею школяра по потилиці. Однокласники учня зняли усе на відео і поширили його у соцмережах. На відео видно, як вчителька шарпає учня за руку, а потім кілька разів вдаряє його по голові. При цьому вона кричить на хлопчика. На оприлюдненому відео не вдається розібрати частину зі слів вчительки.

«Яке ти маєш право? Я підійшла вас розборонити Правда? А нє ти маєш до мене говорити «Чого ти сюди прийшла?». Я знаю, чого я прийшла!», – зокрема, крикнула Надія Патлика.

Директорка школи Світлана Ковальчук повідомила, що Надії Патлиці винесли догану після інциденту з шестикласником. Її також тимчасово відсторонили від роботи.

«Вона не провела у порядок свої емоції і стався такий інцидент. Звичайно, це неправомірні дії вчителя. Ми з нею мали розмову, вона написала пояснювальну записку. Батьки хлопчика не були категоричними, але попросили вжити заходів до вчительки. Ми створили комісію з розслідування цієї ситуації і винесли вчительці догану», – розповіла Світлана Ковальчук.

За словами директорки школи, Надія Патлика особисто їздила до батьків шестикласника після випадку у школі. «Батьки сказали, що не будуть відео ніде оприлюднювали, але відео пішло у групи [в соцмережах] і набрало розголосу», – зазначила Світлана Ковальчук.

На інцидент у Потелицькій школі уже відреагувала Жовківська РДА.

«Про інцидент повідомлено департамент освіти ЛОДА. Жовківською РДА створено робочу комісію для розгляду цього питання та вжиття відповідних заходів, скеровано лист на Жовківське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області по даному інциденту. Даний випадок є не припустимим, оскільки це є школа, де мають навчати дітей не тільки знань, але й правил поведінки, етики та й деонтології. Про результати роботи комісії, буде повідомлено додатково», – повідомила райадміністрація у Facebook.

Жовківський відділ поліції уже зареєстрував цей випадок і проводить його перевірку.

Керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска повідомив ZAXID.NET, що викликав до себе на розмову директорку школи, начальника відділу освіти Жовківського району і вчительку Надію Патлику, щоб з’ясувати деталі і причину інциденту.

41-річна Надія Патлика працює вчителькою української мови і літератури у Потелицькій ЗОШ, а також заступницею директора школи з виховної роботи. Під час місцевих виборів у 2020 році вона була кандидаткою у Добросинсько-Магерівську ОТГ від партії «Європейська солідарність», але її не обрали.