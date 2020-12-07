41-річна Надія Патлика працювала заступницею директора школи з виховної роботи

Вчительку Потелицької школи, що у Жовківському районі, Надію Патлику звільнили через інцидент з побиттям учня. Вчителька української мови і літератури кілька разів вдарила учня шостого класу після того, як він грубо висловився у її сторону. Рішення про звільнення вчительки прийняла розслідувальна комісія, що працювала в школі.

Нагадаємо, 3 грудня під час перерви у школі вчителька української мови і літератури Надія Патлика кілька разів вдарила шестикласника після того, як він грубо до неї звернувся. Відео цього інциденту у понеділок, 7 грудня, поширили у соцмережах.

Після інциденту вчительку відсторонили від роботи, а ввечері 7 грудня Жовківська районна адміністрація повідомила про її звільнення.

«Комісією прийнято рішення звільнити з посади заступника директора з виховної роботи, 07.12.2020 р. за згодою двох сторін», – повідомили у Жовківській РДА.

41-річна Надія Патлика працювала вчителькою української мови і літератури у Потелицькій ЗОШ, а також заступницею директора школи з виховної роботи. Під час місцевих виборів у 2020 році вона була кандидаткою у Добросинсько-Магерівську ОТГ від партії «Європейська солідарність», але її не обрали.