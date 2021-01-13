Після конфлікту на коридорі вчителька пішла за учнем до класу і кілька разів вдарила його долонею по шиї

Жовківський райсуд Львівської області закрив справу проти вчительки Потелицької загальноосвітньої школи Надії Патлики, яка на перерві побила шестикласника. Суддя Роман Ясиновський обмежився усним зауваженням, натомість зазначив, що правоохоронці мали б скласти адмінпротокол на батьків учня за те, що він погано висловлювався до вчительки.

Інцидент у Потелицькій школі стався ще на початку грудня 2020 року. Тоді під час перерви 41-річна вчителька української мови та літератури Надія Патлика побачила бійку кількох школярів і, як вона сама пояснила в суді, спробувала їх розборонити. Один із учнів забіг до класу і, побачивши, що вчителька зайшла за ним услід, почав грубіянити: «Чого ти сюди прийшла? Вийди звідси». Тоді жінка підійшла до шестикласника, почала шарпати за одяг і кілька разів вдарила долонею по потилиці. Однокласники хлопця зняли усе це на відео і поширили у соцмережах. Про цей інцидент написали ЗМІ, вчительку, яка займала в школі ще й посаду заступниці директора з виховної роботи, спершу відсторонили, а згодом зовсім звільнили. Правоохоронці склали на неї протокол за дрібне хуліганство, що, як мінімум, загрожувало невеликим штрафом (від 21 до 119 гривень).

Під час судового засідання Надія Патлика визнала свою провину і пояснила, що не стрималася. «Після образливих та принизливих слів, сказаних учнем до неї як учителя, не змогла опанувати й стримати емоції, не змогла проявити стресостійкість, через що дійсно кричалана учня, шарпала за одяг та нанесла йому стусани в область потилиці. Не бажала таких наслідків, хотіла лише розборонити та владнати конфлікт між дітьми. Впродовж двадцяти років педагогічного стажу у школі така ситуація трапилася вперше», – пояснила на судовому засіданні вчителька.

Вона додала, що після інциденту просила пробачення в батьків учня та написала заяву на звільнення. Батьки постраждалого шестикласника надіслали в суд пояснення, в яких йшлося про відсутність будь-яких претензій і про те, що вчителька ніколи раніше погано не ставилася до цього учня.

Суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський став на бік вчительки, після її пояснень вирішив не штрафувати і закрити справу, обмежившись усним зауваженням. Окрім цього в обгрунтувальній частині судового рішення вказано, що поліцейські мали б скласти протокол про адмінправопорушення на батьків учня за неналежне виконання обов'язків з виховання, оскільки той грубо висловлювався до вчителя.