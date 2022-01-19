Суд закрив справу про булінг у сільській школі на Волині
Директорка не повідомила поліцію про те, що вчителька фізики дала ляпаса дев'ятикласнику
Маневицький райсуд закрив провадження щодо директорки сільської школи, яка не повідомила поліцію про конфлікт між вчителькою фізики і учнем, в ході якого педагогиня Валентина Мельник дала йому ляпаса. Суд дійшов до висновку, що випадок був одиничним і не підпадає під визначення булінгу, оскільки булінг передбачає систематичне цькування. Відтак провадження у цій справі закрили. Окрім цього, закрили й кримінальне провадження відносно вчительки, оскільки потерпілі не написали заяву.
Як йдеться у постанові Маневицького районного суду від 19 січня, на директорку Цмінівського ліцею Маневицької селищної ради Людмилу Лавренюк поліція склала адмінпротокол за ч.5 ст.173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти органів поліції про випадки булінгу). У проколі зазначається, що 19 листопада 2021 року директорка, дізнавшись від класного керівника 9-Б класу про вчинення булінгу відносно учня, не повідомила про це поліцію.
На судовому засіданні директорка своєї провини не визнала. «Ні 18-19 листопада 2021 року, ні раніше в опорному закладі загальної середньої освіти Цмінівський ліцей Маневицької селищної ради Волинської області випадків булінгу відносно неповнолітнього не було. Просила провадження у даній справі закрити в зв`язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення», – йдеться у постанові.
Йдеться про випадок, коли вчителька фізики Валентина Мельник дала ляпаса дев'ятикласнику. Відео з інцидентом потрапило в соцмережі, таким чином про нього дізналась поліція. Батько учня відмовився писати заяву на вчительку і заявив, що не має претензій до неї.
Суддя Олег Невар дійшов до висновку, що цей інцидент не підпадає під визначення булінгу, оскільки булінг передбачає систематичне цькування, а випадок з цим учнем стався вперше. Відтак суддя постановив закрити провадження у зв'язку з відсутністю в діях директорки адміністративного правопорушення.
Зазначимо, що відносно дій вчительки поліція відкривала кримінальне провадження за ч.2 ст. 126 ККУ (умисне завдання удару). Втім, як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця прес-служби поліції Ольга Бузулук, за погодженням з прокуратурою провадження закрили, оскільки потерпілі не написали заяву.