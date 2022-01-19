Суддя постановив закрити провадження відносно директорки ліцею

Маневицький райсуд закрив провадження щодо директорки сільської школи, яка не повідомила поліцію про конфлікт між вчителькою фізики і учнем, в ході якого педагогиня Валентина Мельник дала йому ляпаса. Суд дійшов до висновку, що випадок був одиничним і не підпадає під визначення булінгу, оскільки булінг передбачає систематичне цькування. Відтак провадження у цій справі закрили. Окрім цього, закрили й кримінальне провадження відносно вчительки, оскільки потерпілі не написали заяву.

Як йдеться у постанові Маневицького районного суду від 19 січня, на директорку Цмінівського ліцею Маневицької селищної ради Людмилу Лавренюк поліція склала адмінпротокол за ч.5 ст.173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти органів поліції про випадки булінгу). У проколі зазначається, що 19 листопада 2021 року директорка, дізнавшись від класного керівника 9-Б класу про вчинення булінгу відносно учня, не повідомила про це поліцію.

На судовому засіданні директорка своєї провини не визнала. «Ні 18-19 листопада 2021 року, ні раніше в опорному закладі загальної середньої освіти Цмінівський ліцей Маневицької селищної ради Волинської області випадків булінгу відносно неповнолітнього не було. Просила провадження у даній справі закрити в зв`язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення», – йдеться у постанові.

Йдеться про випадок, коли вчителька фізики Валентина Мельник дала ляпаса дев'ятикласнику. Відео з інцидентом потрапило в соцмережі, таким чином про нього дізналась поліція. Батько учня відмовився писати заяву на вчительку і заявив, що не має претензій до неї.

Суддя Олег Невар дійшов до висновку, що цей інцидент не підпадає під визначення булінгу, оскільки булінг передбачає систематичне цькування, а випадок з цим учнем стався вперше. Відтак суддя постановив закрити провадження у зв'язку з відсутністю в діях директорки адміністративного правопорушення.

Зазначимо, що відносно дій вчительки поліція відкривала кримінальне провадження за ч.2 ст. 126 ККУ (умисне завдання удару). Втім, як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця прес-служби поліції Ольга Бузулук, за погодженням з прокуратурою провадження закрили, оскільки потерпілі не написали заяву.