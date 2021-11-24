Вчитель трудового навчання Торчинського ліцею виплатить 8 тис. грн моральної шкоди батькам учня, якого він вдарив у роздягальні. Інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді педагог, намагаючись припинити конфлікт між учнями, відвів у роздягальню одного з учасників сварки та вдарив його об стіну, а потім поставив підніжку. В результаті дитина отримала струс мозку та гематому потилиці. В суді обвинувачений Ярослав Б. категорично відхиляв звинувачення, втім, суд таки визнав його винним і призначив йому 220 годин громадських робіт та зобов'язав виплатити моральну компенсацію.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 листопада, у суді обвинувачений Ярослав Б. свою вину не визнав. Він пояснив, що в той день у шкільному коридорі він помітив учнів, які начебто сварились. Він зробив їм зауваження, але діти не відреагували. Чоловік планував завести одного з учасників сварки до директора, але того не було, тому він завів хлопця у роздягальню з наміром поговорити. Вчитель зазначив, що розмова відбувалась на підвищених тонах, втім, ніякого фізичного насильства з його боку не було.

Втім, постраждалий хлопець у суді підтвердив, що вчитель вдарив його об стіну роздягальні, а після цього поставив йому підніжку. За висновками лікарів, в результаті ударів об стіну та підлогу школяр отримав струс головного мозку та гематому потилиці.

Суддя Вячеслав Покидюк дійшов до висновку, що чоловік таки винен, зокрема, це підтвердили опитані свідки. Крім того, вчитель пройшов тест на поліграфі, який показав, що чоловік «ймовірно заподіяв тілесні ушкодження».

Тож Ярослава Б. визнали винним у порушенні ч.2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) та призначили йому 220 годин громадських робіт. Крім того, він повинен сплатити 1800 грн матеріальних збитків батьків учня та ще 8 тис. грн. морального відшкодування. Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.