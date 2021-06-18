В інклюзивному класі школи №58 у Києві вчителька побила учня з аутизмом. Дата, коли стався інцидент, невідома, однак відео побиття оприлюднив народний депутат від «Слуги народу» Павло Сушко увечері в четвер, 17 червня. За його словами, вчителька била дітей і раніше.

Депутат стверджує, що це не поодинокий випадок. Але таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим, поки асистентка вчительки не витримала і не надіслала це відео батькам.

На ньому видно, як вчителька б’є та штурхає дитину. В той час інші діти вибігають з класу, адже не хочуть бачити, як їх однокласника битимуть.

За словами Сушка, дії вчительки буде розслідувати тимчасова слідча комісія. Також, за його словами, на дії вчительки вже поскаржилися правоохоронцям.

В департаменті освіти і науки києва повідомили, що проведуть ретельну перевірку інциденту із залученням правоохоронних органів та служби у справах дітей. Після її завершення, в межах чинного законодавства буде прийнято «відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту».

Факт інциденту та проведення розслідування підтвердили в адміністрації школи.

«На сьогодні вже проведено установче засідання комісії, створено комісію по школі, працювала поліція, тому зараз з'ясовуються обставини та йдуть паралельно слідчі дії», – повідомили в школі на запит «Суспільного».

В адміністрації школи додали, що комісія збирає пояснення, проте наразі і асистентка, і вчителька у відпустці.