Вчителька початкових класів школи №87 Ірина Федишин, яку батьки звинуватили у булінгу над дітьми

У понеділок, 7 червня, з львівської школи №87 звільнили вчительку початкових класів Ірину Федишин, яку батьки першокласників звинуваватили у знущанні над дітьми. Директор школи розповів ZAXID.NET, що вчительку звільнили за статтею про систематичне невиконання службових обов’язків.

Вчителька початкових класів Ірина Федишин працювала у школі №87 більше двадцяти років. У травні батьки звинуватили її в знущанні та булінгу над першокласниками. Обурені поведінкою Ірини Федишин, вони написали на неї заяви до поліції та адміністрації школи.

«Раніше в неї вже була догана. Друга догана не дається, а відразу звільняють. У школі була створена комісія, яка спілкувалася з батьками і підтвердила всі ці факти. А вчителька так і відмовилася писати пояснення, тричі відмовилася, мотивуючи тим, що подумає чи порадиться з юристом», – розповів директор школи Павло Петринка.

Як раніше писав ZAXID.NET, вчителька Ірина Федишин не лише під час уроків словесно ображала дітей, а й била їх за шафою, щоб ніхто не бачив. Мама 7-річного Марка Даниїла Піців опублікувала відео, на якому її син розповідає про ляпаси від вчительки.