Вчителька початкових класів школи №87 Ірина Федишин, яку батьки звинуватили у булінгу щодо дітей

Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов звільненої через булінг першокласників вчительки Ірини Федишин та поновив її на посаді. Адміністрація школи уже подала апеляцію.

Ірина Федишин працювала вчителькою початкових класів у школі №87 імені Ірини Калинець, що на вул. Замарстинівській. У червні 2021 року її звільнили з посади через булінг першокласників. Батьки учнів розповідали, що Ірина Федишин била дітей, її також звинуватили у махінаціях з грошима – вчителька сказала зібрати гроші на принтер для класу, а опісля виявилось, що школа його видала безкоштовно. Після скарг вчителька отримала догану, а на початку червня її звільнили зі школи.

Вчителька звернулась до суду, вимагаючи скасувати наказ про її звільнення, виплатити їй кошти за час вимушеного прогулу та поновити на посаді.

У суді Ірина Федишин заперечила факти побиття учнів. Вона зазначила, що відсутні будь-які медичні висновки щодо застосування сили щодо учнів. За словами вчительки, учень, якого начебто вона побила, має ознаки аутизму, він постійно зривав уроки, провокував конфлікти. Федишин стверджує, що рекомендувала матері показати дитину психологу та сімейному лікарю. На думку вчительки, це образило батьків та спровокувало «ряд протиправних та незаконних дій щодо неї».

Заяви батьків щодо побиття Ірина Федишин називає наклепом. Вона також посилається на колективну заяву батьків учнів першого класу на ім’я директора, у якій вони також стверджували, що на вчительку зводять наклеп.

Щодо купівлі принтера, то у матеріалах справи вказано, що батьки начебто самі вирішили повернути вчительці гроші за купівлю принтера для класу, а коли дізнались, що його виділила школа, то роздали гроші назад.

Як встановив суд, наказ про звільнення Ірини Федишин не містить конкретних фактів вчинення дисциплінарних проступків, в тому числі, які саме обов'язки вчителя не виконувались, коли саме та при яких обставинах були вчинені такі проступки.

У рішенні суду вказано, що, згідно довідок щодо результатів службових розслідувань, також встановлено, що вони не містять жодного конкретного факту збору коштів вчителькою або застосування насильства до учнів.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олег Ковальчук задовольнив позов Ірини Федишин про скасування наказу щодо її звільнення та поновив на посаді. Школа має виплатити вчительці 853 грн за кожен робочий день вимушеного прогулу.

Адміністрація школи оскаржила це рішення. Наразі триває розгляд у апеляційному суді.