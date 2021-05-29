Львівська школа №87 на вул. Замарстинівській

Вчительку початкових класів львівської школи №87 Ірину Федишин звинувачують у знущанні над першокласниками, а ще й у шахрайстві. Батьки учнів розповіли ZAXID.NET, що вчителька не лише словесно ображає дітей під час уроків, а й дозволяє собі їх бити. Батьки написали скарги на вчительку до адміністрації школи та колективну заяву поліції, а мама першокласника Даниїла Піців, у п’ятницю, 28 травня, опублікувала в соцмережах відео, на якому її син розповідає про побиття вчителькою.

Даниїла Піців, мама першокласника Марка, розповіла ZAXID.NET, що в школі й раніше ходили чутки про те, що вчителька Ірина Федишин «водить дітей за шафу», але жінка не розуміла, про що йдеться, поки не дізналася від свого сина.

«У класі стоїть шафа, вона десь на півтора метра відсунута від стіни. Дітям за ту шафу категорично заходити не можна, вчителька там собі облаштувала умивальник, такий куточок. Але як виявилося за ту шафу вона не раз водила мого сина, там вона його била по обличчю. Діти, які сиділи в класі за партами чули, як мій син плакав за тою шафою», – розповіла мама семирічного Марка Даниїла Піців.

Семирічний Даниїл Піців розповідає про ляпаси від вчительки

Коли мама Даниїла Піців почала говорити про цей випадок з іншими батьками, виявилося, що є ще двоє незадоволених вчителькою матерів. Мама першокласника Світлана Кувшинова розповіла ZAXID.NET, що її син півроку відмовлявся ходити до школи.

«Від нового року мій син відмовляється ходити до школи, його неможливо відправити на уроки. Я довго розпитувала чому так і син розповів, що Ірина Ярославівна на нього кричить, що він її боїться і коли зі страху він написав цифри в іншу сторону, то вона на нього ще більше розкричалася. Крім того мені син розказав про ту шафу. Сказав, що неслухняних дітей вчителька відводить туди. Я питала в Ірини Ярославівни чому вона кричить на мого сина, а вона сказала, що це частина робочого процесу», – », – розповіла Світлана Кувшинова.

Ще одна мама, яка написала скаргу на вчительку початкових класів, – Ольга Кірюшкіна. ЇЇ семирічна донька хворіє на цукровий діабет, тому вчиться за системою індивідуального навчання.

«В мене дитина має інвалідність, тому має також проходити й індивідуальні заняття. Їх можна проводити вдома чи в школі. За законом має бути чотири уроки на тиждень, але Ірина Ярославівна провела з донькою за чотири місяці тільки дев'ять уроків замість 48. Вчителька завжди мала відмовки – то її голова болить, то журнал заповнити має, а тепер взагалі відмовилася проводити з донькою заняття», – розповіла Ольга Кірюшкіна

У своїй скарзі до директора школи Ольга Кірюшкіна написала ще про шахрайські дії вчительки. «Я була в батьківському комітеті, перед початком школи Ірина Ярославівна на зборах сказала, щоб ми зібрали гроші на кольоровий принтер. Ми зібрали 5500 грн, але, як виявилося, школа видала нашому класу принтер і самим його купувати не треба було. Тому 6 квітня я написала заяву на ім’я директора про махінації з боку вчительки», – додала Ольга Кірюшкіна.

Директор школи Павло Петринка підтвердив наявність письмових скарг на вчительку та розповів ZAXID.NET, що після скарги Ольги Кірюшкіної вчителька отримала догану і після того пішла на лікарняний. За його словами, на лікарняному Ірина Федишин перебуває вже два тижні і весь цей час не відповідає на телефонні дзвінки.

«Ірина Ярославівна вже два тижні на лікарняному. Вона захворіла після того, як батьки написали на неї скаргу і жодних пояснень з того приводу вона не давала. Вчителька сказала, що дасть пояснення, коли порадиться з юристом. Ми ініціювали розслідування в школі. Є троє батьків, які стверджують, що вчителька принижує окремих учнів. І вже раніше вона отримала одну догану», – розповів ZAXID.NET директор школи №87 Павло Петринка.

ZAXID.NET також поспілкувався із вчителькою початкових класів Іриною Федишин про скарги від батьків щодо її ставлення до дітей, вона стверджує, що це все – брехня.

Вчителька початкових класів школи №87 Ірина Федишин, яку батьки звинувачують у булінгу над дітьми

«Ця вся історія – брехня. Я бачила, що мама Марка виклала відео в інтернет, вона створює проти мене наклеп. Я не відчуваю жодної вини. Ця дитина, так сказати, трошки хвора, але мама мені такої довідки не надає, що дитина хвора. Я знаю, що хлопчика били вдома, тому він б’є інших дітей. Якщо ви журналіст, то ви побачите по відео, бо там видно, що то є наклеп. Мене просто хочуть вижити з роботи», – розповіла Ірина Федишин.

Також вчителька сказала, що 13 травня вона написала у поліцію заяву на батьків, які зводять на неї наклеп, і заяву на директора школи.

«Ніякої догани на мене не було. Директор мене не ознайомив з тими заявами. Крім того в мене є велика група підтримки від батьків моїх колишніх учнів, які стверджують, що я ніколи дітей не била. І ніяких грошей на принтер я не збирала. Я 23 роки працюю в школі і ніколи немала ніяких проблем», – додала Ірина Федишин.

До слова, 20 травня троє матерів написали колективну заяву у Галицький відділок поліції, у якій просять розібратися правоохоронців з махінаціями вчительки щодо принтера, у своїх заявах вони також написали про моральне та фізичне знущання над їхніми дітьми. Крім того 7 червня батьки йдуть у ЦНАП, аби там зареєструвати скаргу на Ірину Федишин в міське управління освіти.