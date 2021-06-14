Надія Волощук демонструвала ніж перед учнем сьомого класу на уроці інформатики

Вчительку інформатики Солонківської загальноосвітньої школи звільнили з роботи за погрози ножем учню сьомого класу. 60-річну Надію Волощук звинуватили у систематичному приниженні учнів.

17 травня ZAXID.NET повідомляв про те, що вчителька інформатики Солонківської школи Надія Волощук на уроці в 7 класі погрожувала ножем учню. Батьки учнів розповідали, що вчителька не вперше принижує школярів. Свій вчинок Надія Волощук назвала жартом і пояснила некерованістю класу. Вона визнала свою вину і написала заяву на звільнення.

Одразу після цього випадку голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич дав розпорядження не підписувати заяву 60-річної Надії Волощук на звільнення. Він заявив, що у школі проведуть розслідування. «Конкретно будемо досліджувати і разом з радою трудового колективу винесемо свій вердикт: або вчитель покине школу, або ми попросимо учня змінити навчальний заклад», – написав у Facebook Богдан Дубневич.

8 червня у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET відділ освіти Солонківської ОТГ повідомив, що 21 травня Надію Волощук звільнили з посади, а 25 травня їй оголосили догану.

«Щодо вчительки Волощук Надії Богданівни після перевірки інциденту були прийняті такі кадрові рішення. 17 травня їй відсторонили від роботи, пізніше на підставі рішення комісії від 25.05.2021 вчительці було оголошено догану, станом на зараз вчителька інформатики звільнена з роботи», – йдеться у документі.

Нагадаємо, солонківська школа нещодавно вже потрапляла у скандал: після свіжого ремонту коштом бюджету вартістю понад 20 млн грн з батьків збирали додаткові кошти.